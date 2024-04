Livre apresenta lista às Regionais que será encabeçada por Marta Sofia

Marta Sofia é a cabeça-de-lista do Livre às eleições regionais, que se realizam em Maio. A escolha é o resultado das eleições internas, cujas votações foram concluídas no passado dia 7 de Abril às 23h59 horas. Carlos Andrade é o número 2 da lista, seguindo-se Joana Rodrigues, Paulo Barcelos e Alexandra Santos.

A cabeça-de-lista tem 40 anos, é profissional da Cultura, nascida e criada no extinto Bairro da Ribeira de João Gomes, no concelho do Funchal, abraçando este desafio como independente.

De acordo com nota à imprensa, a candidatura assenta em quatro pilares essenciais: as liberdades e direitos cívicos; a igualdade e justiça social; o aprofundamento da democracia; compromisso com a ecologia, sustentabilidade e defesa do meio ambiente. As preocupações do partido estão relacionadas com os problemas que enfrentam os madeirenses como o custo de vida, o acesso à habitação, o direito aos cuidados de saúde, a educação, a defesa do meio ambiente, a preservação do património natural, o investimento na cultura e a defesa do património.

"Numa região com a dimensão da Madeira tudo se entrecruza com a necessidade empírica de garantir a proteção da biodiversidade da nossa floresta Laurissilva, com a preservação urgente do património natural, e ainda proteção do património histórico e cultural de que a nossa ilha é portadora", indica.

"Esta candidatura é uma expressão do compromisso em construir uma Madeira mais livre, justa, democrática, ecológica, e próspera para todas as pessoas", considera.