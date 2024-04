Antigo adjunto de Rafaela Fernandes promove caminhada 'Liberdade a Caminho' no 25 de Abril

António Trindade, adjunto de Rafaela Fernandes que foi exonerado pela própria, está a promover uma caminhada denominada 'Liberdade a Caminho', que se realizará a partir das 18 horas, no dia 25 de Abril, com partida da rotunda Francisco Sá Carneiro, no Funchal. É feito um apelo para que os participantes levem consigo "um símbolo de Abril".

"Vamos caminhar por ideais, pelo direito à expressão, pela oportunidade de sermos livres e pela participação cívica e democrática", avança.

No manifesto assinado pelo antigo adjunto, refere que "pese embora as conquistas de abril, na sua prática, exerce-las na plenitude continuam a ter um preço, sendo tantas vezes um exercício de força sobre os fracos e de fraqueza para os fortes". "Ainda hoje, na defesa dos direitos mais elementares, é preciso coragem e ousadia, para dizer basta, para recusar o silêncio perante as injustiças e para apontar as falhas de bom senso que estão à vista de todos", aponta.

"O exercício pleno da liberdade é a seta que aponta à vida, ao bem-estar e à felicidade na sua plenitude. É por isso que caminhamos, é por isso que lutamos, é por isso que seguimos", termina.

Leia o Manifesto completo:

Liberdade a Caminho

O desejo de uma sociedade que honre os valores de abril permanece atual.

A liberdade, a democracia, a igualdade, a justiça social e a solidariedade são desígnios inquestionáveis e, em momento algum, podem ser beliscados.

Pese embora as conquistas de abril, na sua prática, exerce-las na plenitude continuam a ter um preço, sendo tantas vezes um exercício de força sobre os fracos e de fraqueza para os fortes.

Ainda hoje, na defesa dos direitos mais elementares, é preciso coragem e ousadia, para dizer basta, para recusar o silêncio perante as injustiças e para apontar as falhas de bom senso que estão à vista de todos.

Ao comemorar Abril, convoca-se à liberdade:

- Que não se negoceia, nem se troca por ilusões ou promessas

- Da firmeza, que nega a intolerância;

- Que diz não ao desrespeito;

- Da verdade que ultrapassa a confiança e a esperança.

- Da ética como condição de pensar diferente e defender o superior interesse comum.

- De colocar a pessoa no centro, pela dignidade humana e pela defesa dos mais fracos.

- De tratar como prioridade todos os que compõem a sociedade, independentemente da sua origem, idade, orientação e crença.

- Da representação e de participação política livre e democrática sem consequência.

- Que gera mudanças estruturais de comportamentos e de atitudes.

Em 2024, falar de direitos, falar de ética, falar do livre arbítrio continua a ser motivo gerador de convulsões, de diferenciação e de discriminação. Não é aceitável nos dias que vivemos!

Tantas vezes parece-nos que o que é certo está errado, e o que está errado é o que está certo.

Hoje, mais do que nunca, convocamos ao exercício da liberdade, sem medos. Não podemos deixar infletir os valores que nos trouxeram até aqui, sob pena de hipotecar o futuro dos nossos e das novas gerações.

Convocamos a participar na iniciativa informal designada “Liberdade a Caminho”, no dia 25 de abril, com concentração às 18h, na Rotunda Francisco Sá Carneiro, Funchal.

Vem, traz um símbolo de Abril, e dá passos a caminho dos direitos conquistados.

O que nos move são os ideais.

Os valores e princípios, que nos estrutura enquanto membros de uma sociedade, são a pedra angular da ordem e do respeito.

O exercício pleno da liberdade é a seta que aponta à vida, ao bem-estar e à felicidade na sua plenitude.

É por isso que caminhamos, é por isso que lutamos, é por isso que seguimos.