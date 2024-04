JPP alerta que a crise habitacional vai levar ao aumento da pobreza

O cabeça-de-lista da candidatura do JPP - Juntos Pelo Povo às Regionais de 26 de Maio, Élvio Sousa, exige medidas urgentes para combater a crise habitacional que, conforme perspectiva, "vai levar ao aumento da pobreza".

O também deputado do JPP no Parlamento Regional afirma que as verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência são "uma mina para os 'patos bravos'", pelo que é essencial "proceder a uma fiscalização apertada, sobretudo quando Albuquerque andou a promover habitações a custos controlado, com terrenos do Governo, a mais de 160 mil euros cada uma”.

Numa acção política realizada em Machico, Élvio Sousa denunciou que o Governo Regional PSD/CDS-PP "ignorou as dificuldades do povo", apontando que "o falhanço da governação de Albuquerque" é notória pelos indicadores de construção de habitação. Segundo o JPP, "em 9 anos, entre 2014 e 2023, construíram-se menos habitações (1340 mil) do que em apenas um ano, em 1999 (1462 mil)".

"A habitação deve ser uma prioridade máxima, pois o preço a que estão as casas vai levar ao aumento da pobreza", atentou a candidatura.

“É preciso pensar em soluções rápidas para jovens casais e para famílias que estão a ser despejadas por não poderem pagar rendas tão altas. Não podemos deixar que os madeirenses sejam expulsos da sua terra, por não poderem pagar o preço das casas. As soluções passam pela maior oferta pública, créditos bonificados para jovens, definição de mais área de potencial urbanístico, celebração de contratos programa com os municípios, criação de bolsa de terrenos e linhas de apoio para incentivo do mercado das cooperativas”, defendeu Élvio Sousa