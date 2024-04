Os empatas e os que geram empatia

Dois tipos de pessoas bem diferentes que se confundem na mesma palavra. Tenho muito pouco apreço por quem empata a vida dos outros. À medida que a vida vai passando vamos dando cada vez mais importância ao tempo. É ele que assume posição primordial nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Vamos percebendo que não temos todo o tempo do mundo, que há fretes que não temos que fazer, sítios onde não somos obrigados a ir e gente com quem não temos que estar só para fazer figura. E esta é uma aprendizagem que se ganha com a experiência de passar por muitas e diferentes situações. Quantas vezes não estivemos onde não queríamos estar e gastámos o nosso esforço e a nossa energia com quem não a valorizava minimamente? É por isso que pessoas que nos empatam a vida e que têm nessa forma de estar o seu “modus operandi” nos vão deixando de fazer cada vez menos sentido.

Aqueles que não se decidem ou que na maioria das vezes não exprimem as suas decisões e nos deixam a “marinar” quando já sabem perfeitamente o que vão fazer. Os que não têm a capacidade para assumir compromissos, que estão sempre à espera do que vai dar, ou que não têm a coragem para responder “não” e pura e simplesmente vão deixando o assunto arrastar na esperança que do outro lado alguém se esqueça ou perca a validade. Em bom português costuma-se dizer que nem… nem saem de cima. Não fazem nem deixam fazer e vão criando um espaço morto que não é ocupado por nada nem por ninguém apenas e só por inutilidade. Normalmente gostam de se dar bem com toda a gente e têm muito receio de que alguém pense mal deles ou que as suas tomadas de decisão fechem portas e por isso vão deixando tudo em “águas de bacalhau”. Tanto pessoal como profissionalmente. Não têm a capacidade para rejeitar nada ou para escolher um caminho, vão se deixando ficar e vão atrasando a vida de quem espera alguma coisa de determinada situação. A vida não é só feita de “sim”, também é feita de “não” e um “não” dito no momento certo, com frontalidade, acaba por ser muito mais importante e decisivo do que um “nim” que só adia um problema e acrescenta outros.

Do outro lado há os que geram empatia. As pessoas que tentam não fazer aos outros o que não gostariam que lhes fizessem a elas, muitas vezes até em prejuízo pessoal. Os que assumem a importância das emoções e que têm a sensibilidade à flor da pele. Muitas vezes não é preciso assim tanto para gerar empatia, basta darmos valor ao que sentimos e respeitarmos essa condição. O livro “O Principezinho” do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry retrata de forma quase perfeita a relação com o mundo e com os outros e é uma tradução fiel do próprio conceito. Numa sociedade cada vez mais egocêntrica é fundamental encontrarmos espaços de humanismo que nos confortem a nossa essência e nos transmitam as energias certas. Porque é de espírito positivo e de consciência tranquila que mais facilmente nos entregamos às boas práticas e aos relacionamentos mais profundos.

Pessoas altamente sensíveis que têm a habilidade de sentir e entender as emoções e energias de outras pessoas, são regra geral mais bem preparadas para compreender o que os rodeia. A nossa inteligência emocional assume-se cada vez mais como um fator determinante para o nosso equilíbrio e para entendermos o que esperar dos outros e o que podemos ou não fazer para ir ao seu encontro.

É por isso muito importante conseguirmos afastar os que nos empatam, os que não decidem e nos deixam em ponto morto porque para esses nunca seremos uma prioridade. Nesse caminho de construção pessoal ter a preocupação de perceber o que os outros podem sentir e agir em conformidade é a forma mais simples de cativar alguém.

“Eis o meu segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram-se dessa verdade, mas tu não a deves esquecer. Tu tornas-te eternamente responsável por aquilo que cativa”.

O Principezinho