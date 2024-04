PJ investiga nove crimes de auxílio à imigração ilegal. Maioria das vítimas terá sido recrutada para trabalhar na Madeira por entidades de fora. Há ainda casos suspeitos de casamento ou união de conveniência. Este é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO.

Outros assuntos em destaque:

Albuquerque abre a porta à extrema-direita. Num congresso marcado por alertas e divergências, o líder do PSD aqueceu os ânimos ao afirmar que “as linhas vermelhas são uma invenção prodigiosa da esquerda”. Chega recusa ser “bengala do regime decadente que nos governa”.

“Houve muita incompetência”. José Cesário, que sucede a Paulo Cafôfo como secretário de estado das Comunidades Portuguesas, revela as prioridades para a emigração e critica as “medidas miraculosas” anunciadas pelo anterior governo.

De voluntário em Lesbos a médico em Lausanne. O percurso de Ricardo Noronha tem sido marcadamente humanitário, desde que saiu da Madeira para estudar Medicina.

“O 25 de Abril foi a Páscoa do povo”. Nem todos os padres madeirenses sentiram o alívio do “peso da ditadura” após a Revolução.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper. Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'. Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt. É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.