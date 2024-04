Jorge Carvalho destaca estabilidade do sistema educativo da Madeira

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participou este sábado, 20 de Abril, na sessão de abertura das VII Jornadas da Educação do Sindicato Independente de Professores e Educadores da Madeira, que decorre no Hotel Four Views Monumental. O governante aproveitou para destacar os avanços conseguidos nos últimos anos que permitem, hoje, haver estabilidade no sistema educativo da Região.

O governante atribui as conquistas à boa cooperação entre o Governo Regional e o Sindicato, entidade que prestou um "contributo muito significativo para a tranquilidade e para a normalização do sistema educativo".

Jorge Carvalho recorreu ao tema da iniciativa, - 'Aprendizagem, Inovação Pedagógica e Inclusão' -, para afirmar que na Madeira a aprendizagem acontece com os professores "na sala de aula", com a garantia de que as aulas acontecem e com as famílias descansadas sabendo que "sempre que se deslocam para deixar os seus filhos nas escolas, as aulas vão efectivamente acontecer" com inovação pedagógica e inclusão, promovendo o sucesso de todos os alunos de forma adaptada e individual.

"Hoje nós temos todas as nossas crianças, todas os jovens na escola, isso é que é a verdadeira integração", frisou, lembrando que a Educação na Região "absorve e inclui todos os alunos" com "respostas também para todos".