Associação de Promoção da Madeira apresenta actualizações do PRISMA

A Associação de Promoção da Madeira reuniu os seus associados esta quarta e quinta-feira, dias 17 e 18 de Abril, para apresentar o resultado das actualizações do PRISMA - Plataforma Repositório de Informação e Suporte da Madeira, que reúne agora novos dados de Business Inteligence.

A ferramenta lançada em 2022 nasceu da vontade de centralizar, numa única plataforma, todo o conhecimento que a APM tem vindo a adquirir nos últimos anos. Na plataforma são partilhadas informações de diversa ordem, nomeadamente a nível de tendências e comportamentos da procura, dados estatísticos de performance do destino, análise da concorrência, repositório de clipping, informação sobre campanhas, disponibilização de ferramentas e recursos, entre outras.

Segundo a APM, o mecanismo tem contribuído "para dotar a Associação de Promoção e os seus parceiros de cada vez mais recursos e dados que permitem tomar melhores decisões, a nível de posicionamento estratégico e promocional do Destino".

Na apresentação que decorreu no Hotel Barceló Funchal Oldtown e que contou com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura e também presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, foram anunciadas as principais actualizações da plataforma, entre as quais novos estudos de 12 mercados turísticos relevantes para a Região e que se encontram, agora, disponíveis numa leitura dinâmica dentro do PRISMA. A procura digital pelo destino Madeira (Digital Demand) foi também actualizada com dados de 2023, permitindo consultar quais os produtos e temáticas com mais pesquisa. A oferta de conteúdos sobre a Madeira – artigos, imagens, vídeos - em motor de busca (Digital Supply) foi, igualmente, actualizada e alargada ao conjunto de mercados incluídos na plataforma.

Em breve serão inseridos dados dinâmicos representativos da procura e oferta de alojamento no Destino Madeira e da satisfação do turista. relativamente a algumas atrações e serviços do destino.