O presidente da Assembleia Municipal do Funchal e os deputados Municipais endereçam, em nota emitida, "sentidas condolências pelo falecimento do ilustre madeirense, Rui Firmino Faria Nepomuceno, democrata e autonomista, que muito deu do seu saber e do seu trabalho em prol da sociedade madeirense".

"Que descanse em paz", pode ler-se no comunicado enviado às redações.