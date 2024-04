Amir operado com sucesso ao joelho esquerdo

Conforme o DIÁRIO já tinha avançado na sua edição impressa de terça-feira, Amir foi sujeito, nesta última quarta-feira, a uma intervenção cirúrgica para corrigir uma rotura do menisco interno do joelho esquerdo. O acto cirúrgico ocorreu no HPM e esteve a cargo do médico Horácio Sousa. De acordo com o Departamento Clínico do Marítimo, a operação correu bem e o guarda-redes iraniano teve alta no próprio dia a que foi sujeito à intervenção cirúrgica. Não foi anunciado o tempo de paragem do jogador, mas a mesma deve se prolongar até ao final da temporada.

Refira-se que Amir saiu lesionado no jogo com o Torreense e, durante os primeiros dias da semana passada, foi sujeito a uma ressonância magnética que determinou a extensão da lesão.