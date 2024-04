'Baltazar Dias' acolhe concerto comemorativo dos 120 anos de Luiz Peter Clode

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe este sábado, 20 de abril, o concerto comemorativo dos 120 anos de Luiz Peter Clode sob o tema' O piano romântico português'.

Com a actuação do pianista Artur Pizarro, o espectáculo promete transportar os espectadores para uma época de esplendor musical em Portugal, explorando obras exclusivas de compositores portugueses dos finais do século XIX e inícios do século XX.

A noite será preenchida com uma selecção cuidadosamente curada de composições que reflectem a riqueza e a diversidade do período romântico em Portugal. Desde as evocativas 'Cenas Portuguesas' de Vianna da Mota até às comoventes 'Canções' de Luiz P. Clode, passando pelos nostálgicos 'Fados' de Abreu Motta e pelas melodiosas 'Fantasias' de Luiz P. Clode, o repertório abrange uma ampla gama de emoções e estilos musicais.

Além de ser uma homenagem ao legado de Luiz Peter Clode, o concerto destaca ainda o talento e a habilidade técnica de Artur Pizarro, cuja trajetória musical, desde os primeiros anos em Lisboa, até às actuações aclamadas internacionalmente, que fazem dele um dos maiores pianistas da actualidade.