Euromilhões sem vencedores garante jackpot de 120 milhões de euros no próximo sorteio

Não foi atribuído nenhum primeiro prémio no sorteio de hoje do Euromilhões, fazendo com que na sexta-feira esteja em jogo um jackpot de 120 milhões de euros.

A chave apurada esta terça-feira é composta pelos números 22 - 29 - 31 - 39 e 46. As estrelas da sorte foram o 3 e o 7.

De acordo com o Núcleo de Extrações e Concursos do Departamento de Jogos da Santa da Misericórdia de Lisboa, no sorteio de hoje foram atribuídos apenas dois segundos prémios, no valor unitário de 337 mil euros; e cinco terceiros prémios, no valor de 31 mil euros cada. Nenhum desses prémios veio para Portugal.