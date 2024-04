Carro furtado no Funchal

Um carro de marca ‘Renault Clio’, com a matrícula 59-46-NL, foi ontem furtado no Funchal.

O automóvel estava estacionado na Rua Ponta da Cruz, em São Martinho, e foi levado durante a tarde.

O proprietário pede a quem tenha alguma informação sobre o veículo para entrar em contacto através do número 927411878 ou com a Polícia de Segurança Pública, pois necessita do carro para se deslocar para o trabalho.