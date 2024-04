A notícia que tem maior destaque na primeira página da edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO revela que a receita do IVA duplica, na Madeira. O valor do imposto cresceu 97% em 10 anos e bateu recorde em 2023, representando na Região um peso superior ao do País.

Ilustrado com uma foto de uma cirurgia no Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, noutro dos destaques de grande vulto dizemos-lhe que têm sido realizadas mais cirurgias urgentes em horário extra. Com isto, conclui-se que o SESARAM está a produzir cada vez menos operações programadas, com internamento e durante o período de expediente.

Com direito a chamada na primeira página temos, também, a entrevista a Bruno Freitas, director do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, que garante que “Ninguém morre de hemofilia”, além de dizer que confia nas terapêuticas. Neste momento, o SESARAM acompanha 33 doentes com este problema, dos 5 aos 50 anos.

No que às alterações climáticas diz respeito, saiba que o Funchal esteve 2,3ºC mais quente em Março.

Na política, Patrícia Dantas foi desconvidada. Albuquerque considera desumana a retirada de nomeação para adjunta no Ministério das Finanças.

