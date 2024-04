Dois cruzeiros e um Mega-Iate que trazem mais de 7 mil pessoas ao Porto do Funchal

O Porto do Funchal acolhe hoje dois navios de cruzeiros, o 'AIDAperla' e o 'Island Princess' que estão ambos em viagem transatlântica, movimentando um total de 7.181 pessoas, das quais, 5.300 são passageiros.

O 'AIDAperla' chegou de Tenerife, traz a bordo, 3.525 passageiros e 994 tripulantes, e vai ficar na Região durante 13 horas, partindo às 17h30 para o Porto de Leixões.

O navio iniciou este cruzeiro no passado dia 28 de Março na República Dominicana, com escalas em Aruba, Curaçau, Bonnaire, Grenade, Barbados, Dominica, Antígua, La Palma, Tenerife, Funchal, Porto, Corunha, Le Havre e Hamburgo, términus desta viagem a 23 de Abril.

Por sua vez, o 'Island Princess' é proveniente de Malaga, chega com 1.775 passageiros e 887 tripulantes, e vai ficar 11 horas na Madeira.

Esta cruzeiro de 50 noites começou na África do Sul, com escalas na Namíbia, em Cabo Verde, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Lisboa, Cadiz, Barcelona, Marselha, Toulon, Genova, Livorno, Roma, Nápoles, Sicília, Atenas, Mykonos, Ephesus, Turquia, Iraklion, Gibraltar, Málaga, agora, Funchal, depois Kings Wharf, na Bermuda e Fort Lauderdale, onde acaba a viagem no próximo dia 25 de Abril.

No Porto do Funchal, em fundeadouro, está também o mega-iate 'Anemoi' que chegou esta madrugada para uma escala de 99 horas.

Veio de Antígua, nas Caraíbas, traz 7 tripulantes a bordo e tem saída prevista para sábado, com destino a Gibraltar.