Polícia australiana classifica ataque em igreja como "acto terrorista"

O ataque com arma branca perpetrado hoje numa igreja em Sydney, em que quatro pessoas ficaram feridas, foi considerado como um "ato terrorista", anunciou a polícia australiana.

A polícia deteve um adolescente de 15 anos como autor do ataque.

Um bispo e o jovem suspeito encontravam-se entre as pessoas tratadas por "ferimentos que não punham em risco a vida" após o ataque, na segunda-feira à noite, durante um sermão transmitido em direto pela Internet a partir de uma igreja assíria.

O ataque foi "um ato de terrorismo", afirmaram fontes policiais.

"Acreditamos que há elementos que satisfazem (esta declaração) em termos de (ato) extremista de motivação religiosa", declarou Karen Webb, comissária da polícia do Estado australiano de Nova Gales do Sul, numa conferência de imprensa em Sydney, na terça-feira (hora local).

O ataque ocorreu por volta das 19:00 locais (08:00 em Lisboa) de segunda-feira na Igreja Assíria do Bom Pastor, no distrito de Wakeley.

O suspeito foi assistido devido a ferimentos nas mãos e foi levado para um local seguro depois de o ataque ter gerado a fúria entre os fiéis da paróquia, disse Andrew Holland, um alto oficial da polícia estadual de Nova Gales do Sul.

Holland acrescentou que, após o ataque, que feriu sem gravidade o pastor e mais três pessoas, dois agentes policiais foram hospitalizados e vários veículos foram danificados durante os "violentos protestos" que se seguiram.

Os agentes ficaram feridos depois de vários fiéis terem arremessado "garrafas, tijolos e outros objetos", indicou o mesmo representante.

Segundo a imprensa local, o presumível agressor, que atacou na altura em que o pastor lia o sermão, foi preso pelas autoridades policiais ainda dentro da igreja.

De acordo com as primeiras informações relativas a este caso, a polícia adiantou que o suspeito está a colaborar nas investigações e assegurou que as vítimas feridas não correm perigo de vida.

Durante a transmissão em direto do sermão, e segundo as imagens disponíveis e citadas pelas agências internacionais, um homem vestido com roupas escuras pode ser visto a aproximar-se do pastor, antes de avançar para o ataque.

Este incidente aconteceu dois dias após um outro esfaqueamento ter provocado seis mortos num centro comercial em Sydney.