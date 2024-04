Irão reabre aeroportos do país

A autoridade de Aviação Civil do Irão reabriu hoje os aeroportos, incluindo os dois de Teerão, encerrados no dia anterior, na sequência dos ataques com mísseis e 'drones' contra Israel.

"A partir das 06:00 (03:30 em Lisboa), os voos no aeroporto Imã Khomeini voltaram ao normal", anunciou o departamento de relações públicas do aeródromo internacional de Teerão.

Ebrahim Moradi, membro do conselho de administração do aeroporto internacional de Mehrabad, disse que todas as restrições de voo neste aeroporto, em Teerão, foram levantadas e os voos retomados às 05:30 (02:00 em Lisboa), indicou a agência de notícias Tasnim.

No domingo, o Irão anunciou o cancelamento dos voos nos dois aeroportos da capital e nas cidades de Isfahan (centro), Shiraz (sul) e Bushehr (sul), bem como em vários outros no oeste do país, na sequência do ataque com mísseis contra Israel.

Face a uma possível retaliação israelita, as autoridades militares e políticas do Irão avisaram Israel e os EUA de que qualquer ação militar contra alvos iranianos terá uma resposta mais dura.