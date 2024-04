Madeira foi pela 1.ª vez a região do país com menos desemprego em 2023?

A taxa de desemprego na Madeira no 4.º trimestre de 2023 regressa ao valor do 2.º trimestre, de 6,2%. Comparativamente ao trimestre homólogo, a RAM apresenta a segunda maior descida a nível nacional. Relativamente à taxa média anual a RAM apresenta a maior descida do país, sendo que a nível nacional esta subiu. O que nos permite afirmar que a trajectória da taxa de desemprego da Madeira tem sido estável, favorável, indicativa da recuperação da economia regional

A afirmação é da secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, que reagia assim aos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a 7 de Fevereiro de 2024.

Governo Regional congratula-se com descida da taxa anual de desemprego Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicadas esta quarta-feira, desde 2011 que a Região não fechava o ano com a média anual da taxa de desemprego tão baixa, situando-se nos 5.9%. A região regista assim menos 0.6 pontos percentuais que a média registada no todo nacional (6.5%).

Segundo o INE, a Madeira registou uma diminuição acentuada da média anual da taxa de desemprego, em contraciclo com País.

A Região registou menos 1,1 ponto percentual (p.p.) face ao ano anterior, passando de 7,0% em 2022 para 5.9% em 2023. Feitas as contas estavam 129,4 mil pessoas empregadas na RAM, um aumento de 4,5 mil pessoas empregadas em relação ao ano anterior.

Já a taxa de desemprego em Portugal, em termos de média anual, situou-se em 6,5% em 2023, o que representa um aumento de 0,4 p.p. em relação a 2022.

Mas é a primeira vez que a Madeira tem uma taxa anual inferior ao resto do país? Podemos afirmar que a distância de -0.6 p.p é a maior de sempre face ao todo nacional?

Se olharmos à série retrospetiva do Inquérito ao Emprego da Região Autónoma da Madeira, 2011-2023, disponibilizada pelo Direcção Regional de Estatística (DREM), podemos observar que desde 2011 (o primeiro ano da actual série estatística) a taxa de desemprego tem apresentado uma trajectória descendente, nomeadamente a partir de 2016.

Quanto à comparação com o país – e de acordo com dados do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) aos quais o DIÁRIO teve acesso – é possível verificar que a Madeira alcançou, em 2023, de forma inédita a taxa média anual de desemprego mais baixa que o todo nacional.

Este indicador é particularmente relevante tendo em conta que as regiões autónomas, por questões ultraperiféricas, registam tradicionalmente maior desemprego face ao território continental (a ultraperiferia dita uma percentagem de 2% nas RUP).