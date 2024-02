Governo Regional congratula-se com descida da taxa anual de desemprego

Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicadas esta quarta-feira, desde 2011 que a Região não fechava o ano com a média anual da taxa de desemprego tão baixa, situando-se nos 5.9%. A região regista assim menos 0.6 pontos percentuais que a média registada no todo nacional (6.5%).

Um indicador importante de realçar, conforme diz a Secretaria Regional e Inclusão e Juventude através de um comunciado, visto que as Regiões Autónomas, por via das circunstâncias ultraperiféricas, registavam, tradicionalmente, um aumento do desemprego face ao território continental.

"Não só é esbatida essa diferença, como são alcançados indicadores que mostram a taxa abaixo da média nacional. Dados manifestamente positivos que revelam a trajectória ascendente no que concerne aos dados sobre emprego. Feitas as contas, a região contabiliza 129,4 mil pessoas empregadas o que revela um aumento de 4,5 mil pessoas empregadas face ao ano de 2022", acrescenta o mesmo comunicado.

Realça ainda que "em 2023, apenas três regiões do país diminuíram a taxa de desemprego face ao ano anterior. A par da Madeira, Lisboa e Algarve também tiveram uma queda dos indicadores de desemprego, sendo que a diminuição mais acentuada, de todas as regiões do país, pertence à Madeira com a diminuição de 1,1 ponto percentual face a 2022 (passando de 7,0% em 2022 para 5.9% em 2023)".

Eis a reacção de Ana Sousa, secretária regional com a tutela do Emprego, em reacção aos dados publicados hoje pelo INE: “A taxa de desemprego na Madeira no 4.º trimestre de 2023 regressa ao valor do 2.º trimestre, de 6,2%. Comparativamente ao trimestre homólogo, a RAM apresenta a segunda maior descida a nível nacional.

Relativamente à taxa média anual a RAM apresenta a maior descida do país, sendo que a nível nacional esta subiu. O que nos permite afirmar que a trajetória da taxa de desemprego da Madeira tem sido estável, favorável, indicativa da recuperação da economia regional”.