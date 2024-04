Mulher presa na varanda mobiliza bombeiros e PSP

Uma mulher ficou esta tarde presa no seu apartamento, na Rua João de Deus, no Funchal, o que mobilizou para o local os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Polícia de Segurança Pública.

A moradora ficou presa do lado de fora da varanda e como aparentava estar desorientada os bombeiros tiveram de partir o vidro da porta para conseguir retirá-la dali.