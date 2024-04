Bispos alertam para "complexidade social" em que vive a sociedade portuguesa

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) alertou hoje para a "complexidade social em que vive a sociedade portuguesa, com desigualdades gritantes, crises sucessivas e níveis da pobreza em crescimento, agravando as já difíceis condições de vida das famílias".

No final de quatro dias de trabalhos em Assembleia Plenária, os bispos católicos portugueses analisaram, nomeadamente, "a realidade dos migrantes que chegam ao (...) país em busca de uma vida melhor e a dificuldade das instituições em dar uma resposta adequada ao seu acolhimento e inclusão".

Para o episcopado, "é necessário ir além das respostas de emergência", pelo que a Igreja, que tem instituições "com larga experiência no acolhimento, proteção, promoção e inclusão de migrantes e refugiados, manifesta a sua disponibilidade para cooperar com os organismos estatais, a quem compete a construção de um plano que contribua para criar condições justas e dignas da vida dos milhares de imigrantes que chegam a Portugal".

Na mesma reunião, e tendo em conta os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, a Assembleia Plenária "aprovou uma nota pastoral de congratulação que reflete o caminho percorrido pela sociedade portuguesa, de que a Igreja faz parte, e reconhece tudo o que de positivo se conseguiu no Portugal democrático".

"Na senda da liberdade, sem esquecer a justiça social e a responsabilidade em função da dignidade humana e do bem comum, somos chamados, hoje, a retomar os valores de Abril no sentido da democratização do país, do fim da guerra e do desenvolvimento geral. Há ainda muito por fazer, para que os fundamentos da democracia não sejam postos em causa", consideram os bispos.