50 utentes participaram em sessão de literacia sobre Saúde em Santo António

Cerca de 50 utentes participaram, ontem, numa sessão de literacia em Saúde, no Centro Social e Paroquial de Santo António, no Funchal, que contou com a presença de Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

Inserida no âmbito das comemorações alusivas ao Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de Abril, esta foi mais uma oportunidade de proximidade à população no sentido de promover competências potenciadoras de saúde e bem-estar.

Esta acção, foi da responsabilidade da enfermeira gestora, Lígia Carreira, e da enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, Ana Pereira.