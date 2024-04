Mais de 200 veículos fiscalizados em operação de fiscalização da ASAE em todo o país

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou desde o fim da tarde de quarta-feira e até às 08:00 de hoje 250 veículos e instaurou cinco processos de contraordenação no âmbito de uma operação de fiscalização em todo o país.

Em declarações à agência Lusa, o inspetor-geral da ASAE, Luís Lourenço, que está a acompanhar a operação na ponte 25 de Abril, distrito de Lisboa, adiantou que até às 08:00 foram inspecionados 250 veículos.

"Até esta hora [08:00] já foram fiscalizados 250 operadores e foram detetadas cinco situações de infração com contraordenação que tiveram a ver com a falta de controlo da temperatura em que os alimentos são transportados e falta de higiene", disse à Lusa o inspetor-geral da ASAE.

Segundo Luís Lourenço, não houve apreensões porque as situações detetadas foram corrigidas e as condições asseguradas até ao retalho.

O inspetor-geral da ASAE indicou que a operação de fiscalização, a nível nacional, tem a duração de 24 horas, terminando às 20:00 de hoje, e visa o controlo e verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias (azeite, carnes, pescado, produtos de panificação, etc) em circulação.

"A operação de fiscalização de transportes teve início ontem [quarta-feira] junto das fronteiras terrestres e irá decorrer hoje durante todo o dia. Empenha 160 inspetores da ASAE, que estão a ser auxiliados pelas forças de segurança, GNR e PSP, e tem lugar em todos os distritos", disse.

De acordo com Luís Lourenço, ma operação está a decorrer em 50 pontos do país e visa igualmente a deteção de eventuais ilícitos relacionados com as mercadorias em trânsito, com consequências diretas para o consumidor final.