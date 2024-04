Forças Armadas da Venezuela apoiam detenção de ex-ministros

As Forças Armadas da Venezuela (FANB) expressaram hoje apoio às ações do Executivo para combater a corrupção no setor petrolífero, que já levaram à detenção de 54 pessoas e à emissão de outras 17 ordens de detenção.

Entre os detidos estão os ex-ministros do Petróleo Tareck El Aissami e de Economia e Finanças Simón Alejandro Zerpa.

"As FANB apoiam forte e inequivocamente todas as ações que o Governo Bolivariano e o Ministério Público vêm realizando, na luta incessante contra a corrupção, especificamente, as relacionadas com as recentes detenções de ex-funcionários públicos", explica um comunicado assinado pelo ministro da Defesa.

O Procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou, terça-feira, a detenção de dois ex-ministros suspeitos de corrupção e envolvimento num esquema com criptomoedas no setor petrolífero.

"Com base no depoimento de pelo menos cinco testemunhas ouvidas pelos nossos procuradores, conseguimos desvendar a participação direta e a detenção de Tareck El Aissami, ex-ministro do Petróleo e ex-presidente de Pdvsa (empresa petrolífera estatal), Samark López, empresário, e Simón Zerpa, ex-ministro das Finanças e ex-presidente do Fundo de Desenvolvimento Nacional (Fonden)", afirmou o procurador-geral numa conferência de imprensa numa conferência de imprensa em Caracas.

Segundo o procurador-geral, Tareck El Aissami será acusado de traição à pátria e legitimação de capitais.

Já Simón Alejandro Zerpa e Samark López vão ser acusados de "apropriação indevida de bens públicos, ostentação ou aproveitamento de relações ou influências" e "associação criminosa", uma "pluralidade de delitos" que vão receber "uma sanção exemplar", prosseguiu o responsável.

Os detidos, segundo o procurador, realizaram operações ilegais, atribuíram carregamentos de petróleo, sem controlo administrativo nem garantias, incumprindo as normas contratuais da empresa estatal, e por esse petróleo atribuído ilegalmente não foram efetuados os pagamentos correspondentes à petrolífera estatal.

Em 17 de março de 2023, a Polícia Nacional Anticorrupção (PNAC) da Venezuela pediu ao Ministério Público a emissão de 81 mandados de detenção por alegado envolvimento em atos graves de corrupção, administrativa e desvio de fundos, numa ação prejudicial aos interesses e necessidades da República e da população.

A investigação envolvia, entre outras, operações da empresa estatal Petróleos da Venezuela SA e através da Superintendência Nacional de Criptoativos (Sunacrip) e abrangeu quase duas centenas de pessoas.

Em 20 de março de 2023, o então ministro do Petróleo Tareck El Aissami anunciou a sua demissão tendo-se disponibilizado para ajudar em eventuais investigações, mas desde então, segundo a imprensa local, o seu paradeiro era desconhecido.

Ainda em 20 de março de 2023, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou uma reestruturação, ao mais alto nível, na PDVSA e nos tribunais do país, como parte de uma estratégica governamental anticorrupção.