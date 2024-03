Miguel Nunes/João Paulo vence Rali do Marítimo/Município de Machico

Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) são os grandes vencedores da primeira prova do Campeonato de Ralis 'Coral'' Madeira, o Rali do Marítimo/Município de Machico.

A equipa da Lotes Team venceu a derradeira prova especial de classificação (PEC) do rali, 'Fonte de Santo António/MVasconcelos 2' com o tempo de 6.00,9 minutos e festejou assim o triunfo e com uma vantagem de 10 segundos para o seu mais directo adversário João Silva/Luís Rodrigues (Skoda Fabia Raly2 Evo) que veio a ser segundo na classificação geral.

Na derradeira PEC, Miguel Nunes foi mais rápido que João Silva em 3,5 segundos pelo que fechou o rali com o tempo total de 52.17,0 minutos, conta os 52.27,0 do piloto da 'FX Hotelaria'.

Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia) que fez apenas o nono melhor tempo na última prova especial do rali, veio a conquistar o terceiro lugar do pódio à geral e a 2.37,4 do 'campeão' do rali verde-rubro.

Filipe Pires/Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer EVO X) foi quarto classificado à geral, enquanto a fechar o top-5 ficou Vasco D. Silva/Tiago Fernandes (Renault Clio) e que veio a ser o grande vencedores entre as duas rodas motrizes (2RM).