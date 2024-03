Miguel Nunes/João Paulo na frente do Rali do Marítimo

A dupla Miguel Nunes/João Paulo venceu, esta noite, a classificativa de abertura do Rali do Marítimo – Município de Machico 2024, a prova que marca o arranque do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024.

A equipa do Skoda Fabia Rally2 Evo completou os 3,30 km do percurso no tempo de 2:24.9 minutos, superiorizando-se por 0,8 à dupla Miguel Caires/João Miguel Sousa, também aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo.

A completar o pódio ficaram João Silva/Luís Rodrigues, em Skoda Fabia Rally2 Evo, a 2.8 segundos do primeiro posto.

O rali prossegue este sábado com mais oito classificativas.