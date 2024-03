BE apela ao voto das "pessoas de esquerda, dos indecisos e das mulheres"

O Bloco de Esquerda encerrou esta sexta-feira a sua campanha eleitoral para as eleições legislativas nacionais, que decorrem no próximo domingo, 10 de Março, a apelar ao voto das "pessoas de esquerda, dos indecisos e das mulheres", disse a cabeça-de-lista, pela Madeira, Dina Letra.

"Temos a feliz coincidência do último dia de campanha coincidir com o Dia das Mulheres. [...] Queremos fazer um apelo a todas as pessoas de esquerda, a todos os indecisos, a todas as mulheres e dizer-lhes que votar no Bloco é votar contra o conservadorismo, é votar contra o retrocesso, é votar contra os fantasmas do Natal passado", confirmou a candidata.

Numa iniciativa, esta manhã, na Praça Amarela, Dina Letra afirma que é preciso avançar: "Este avanço é feito com um voto no Bloco de Esquerda, que é quem luta pela dignidade. A dignidade de ter um salário que possa pagar a vida toda, a dignidade de quem tem uma pensão que ajude a chegar ao fim do mês, a dignidade de ter uma casa para viver, de ter um trabalho a tempo inteiro, que cumpre tudo aquilo que faz sentido na nossa vida, que é ter segurança e é contra a precariedade".

"Votar no Bloco é também uma mensagem de esperança porque nós queremos uma vida boa para toda a gente e é esta mensagem de esperança que passámos hoje porque todos nós temos esta convicção de que é pelo voto que mudamos o futuro. Esta mudança começa em nós e, no dia 10 de Março, é preciso votar no Bloco de Esquerda, também na esperança de termos um futuro melhor para nós e para os nossos filhos", remata.