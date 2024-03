18 condutores detidos com álcool nas estradas da Madeira

Nem as várias operações de fiscalização que têm sido realizadas pela Polícia de Segurança Pública têm servido para reduzir os excessos na Madeira. Na última semana mais 18 condutores foram detidos com álcool, no Funchal (12), em Câmara de Lobos (4), na Ribeira Brava (1) e em Santa Cruz (1). Houve ainda 4 detenções por condução sem habilitação legal, no Funchal (1) e em Câmara de Lobos (3) e 1 por desobediência, por conduzir com a carta apreendida, no Funchal.

Entre os dias 1 e 7 de Março a PSP registou também 61 acidentes de viação, que provocaram 11 feridos ligeiros e 4 feridos graves.

Destacam-se 48 colisões, 10 despistes, 2 atropelamentos e 1 outro acidente não especificado.