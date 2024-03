Chega-Madeira louva praia e cidadãos do Porto Santo por distinção

O partido Chega-Madeira emitiu uma nota de imprensa esta manhã para dar conta que "submeteu na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de louvor à praia e aos cidadãos do Porto Santo. A iniciativa, que vem na sequência aa atribuição àquela ilha do galardão de 'Melhor Destino de Praia da Europa', na gala dos 'World Travel Awards – Europa', que decorreu em Berlim, visa reconhecer e sublinhar a singularidade do potencial turístico da Ilha Dourada, assim como o contributo muito importante que é dado pelos cidadãos para o sucesso da sua indústria turística".

Assim, "o voto apresentado pela bancada parlamentar do Chega-Madeira refere que, sendo o referido galardão uma afirmação da indústria turística regional a um dos mais altos níveis internacionais", salientando que "é muito importante recordar que, também no caso específico do Porto Santo, merece o mais elevado destaque a resiliência, o empenho e a dedicação dos cidadãos porto-santenses", em especial "aqueles que estão direta ou indiretamente ligados à indústria turística daquela ilha", os quais, "enfrentando as adversidades criadas pela condição de dupla insularidade, pela sazonalidade turística e pelas dificuldades sentidas ao nível das ligações aéreas e marítimas, mantêm viva a essência daquela magnífica ilha e a beleza encantadora da sua singular praia", justifica.

Para Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira e líder da bancada parlamentar, "a continuada afirmação da praia do Porto Santo a nível internacional é 'o espelho do trabalho árduo e do compromisso inabalável da comunidade porto-santense na promoção e preservação desse património natural de valor inestimável que é a praia do Porto Santo'", diz citado pela nota.

No entanto, o parlamentar também aponta algumas críticas à liderança política, notando que "a conquista do galardão deveria inspirar maior atenção, consideração e sensibilidade da parte dos vários órgãos de governo nacional e regional quanto à necessidade incontornável dos porto-santenses serem sempre tratados de forma justa e equitativa em todas as matérias respeitantes ao seu desenvolvimento social, cultural e económico, e nunca considerados como madeirenses e portugueses de segunda categoria", defende.

Em acrescento, Miguel Castro "solicita aos partidos com representação parlamentar que, através da aprovação do voto do Chega-Madeira, diz a nota, citando ainda o deputado: "Expressem o seu reconhecimento para com o esforço contínuo de todos aqueles que trabalham para colocar o Porto Santo e a sua singular praia no mapa como um destino turístico de excelência." E apelou, também, às autoridades competentes para que "valorizarem e a apoiem devidamente aquela importante ilha da nossa querida Madeira", conclui.