‘Garouta do Calhau’ pretende alargar respostas sociais

Retardar a institucionalização, criar melhores condições de vida aos utentes e aliviar a pressão das famílias apoiando-as no acompanhamento das tarefas diárias, são alguns dos principais objetivos definidos por Ricardo Silva, Presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (ADCF), mais conhecida por ‘Garouta do Calhau’, refere nota à imprensa.

Foi durante uma visita que decorreu esta manhã aos três Centros Comunitários (Várzea, Santo Amaro e Murteiras) e um Centro de Dia (Lugar de Memória I) pertencentes à instituição e que contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, que Ricardo Silva justificou a ambição de ampliar as respostas já existentes. Neste caso, em concreto, são duas respostas que visam, essencialmente, retardar a institucionalização e aliviar a pressão dos familiares que cuidam.

Sob o chapéu da promoção de medidas de envelhecimento ativo, a associação pretende, também promover o retardar da institucionalização dos seus utentes bem como um dos desafios mais prementes no que toca ao envelhecimento, nomeadamente, a questão das demências.

“É neste sentido que urge a necessidade de criar condições para uma atuação responsável e eficaz”, afirma Ricardo Silva, observando ainda que “com a criação do Centro de Dia e de Noite para Idosos que nascerá no antigo edifício “Colégio Esperança”, em São Pedro, teremos a oportunidade de ampliar a nossa resposta com mais 20 utentes, uma vez que abrirá espaço para novas vagas que serão preenchidas no Centro de Dia das Romeiras”. Presidente da ADCF

Outra das medidas anunciadas por Ricardo Silva prende-se com um projeto piloto que a associação pretende executar muito em breve, mais especificamente, a adoção de um regime de horário alargado nos Centros de Dia de Santo Amaro e Murteiras.

“Pretende-se, com um regime de horário alargado, ir mais além do formato tradicional dos Centros de Dia atuais, visto que este projeto inclui o alargamento desta resposta ao fim de semana (nas futuras instalações do Centro de Dia de Santo Amaro) destinado essencialmente a todos os utentes cujos familiares têm profissões que requerem a comparência no local de trabalho durante o fim de semana, bem como alargar o horário de funcionamento no Centro de Dia das Murteiras das 8 horas às 20 horas durante a semana, já com fornecimento de refeição e banho tomado antes do regresso a casa. Estamos em crer que iremos, certamente, ajudar muitas famílias e, principalmente os próprios utentes, sendo que deste modo poderão permanecer mais tempo junto do seu seio familiar”.

“Sempre do lado de projetos que representem uma mais-valia para a sociedade”, refere Ana Sousa

Ana Sousa, Secretária Regional de Inclusão e Juventude, visivelmente satisfeita com o trabalho desenvolvido nos Centros Comunitários que visitou, elogiou o dinamismo e a paixão com que a direção e todos os trabalhadores da ‘Garouta do Calhau’ se dedicam a esta nobre causa de ajudar a nossa população idosa.

“Facto esse que posso comprovar com esta visita aos três Centros Comunitários da associação. É mais que notório o carinho, a entrega e a dedicação que se sente, mal entramos nestes espaços. E por esse motivo, e por acreditarmos no trabalho e no brio das causas que defendem, o Governo Regional estará sempre do lado de projetos que representem uma mais-valia para a sociedade. Projetos esses que a Garouta do Calhau já nos deu provas e garantias do selo de qualidade que carimba cada projeto que executam e, por esse motivo, merecedor da nossa confiança e constante apoio. É neste trabalho em rede com as Instituições que pretendemos evoluir. Só assim, chegamos a mais pessoas. A todos os trabalhadores desta grande casa, o nosso muito obrigado pelo amor e dedicação com que servem todos os utentes que por cá passam diariamente”. Secretária regional Ana Sousa

Primeiro Centro de Dia e Centro de Noite para Idosos na Madeira em 2025

Recorde-se que, tal como já anunciado, o antigo edifício “Colégio Esperança”, imóvel cedido pelo Governo Regional, localizado no Beco do Paiol, em São Pedro, será transformado no primeiro Centro de Noite para Idosos na Madeira. Um projeto sob a responsabilidade da Associação ‘Garouta do Calhau’ que apresentou uma candidatura, no âmbito dos fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência e viu-o aprovado pela Secretaria Regional de Inclusão e Juventude. As obras já estão a decorrer e prevê-se a conclusão das obras e abertura do Centro de Noite e Centro de Dia, no primeiro trimestre de 2025.