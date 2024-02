Bournemouth no Reino Unido recebeu a primeira presença consular

A comunidade portuguesa em Bournemouth, no sul da Inglaterra, viveu na semana passada um momento histórico com a realização da primeira presença consular do Consulado Português de Londres. Metade da comunidade portuguesa de Bournemouth e arredores são originários da ilha da Madeira.

A iniciativa aconteceu fruto de uma solicitação feita pelo responsável pela a criação da Associação Portuguesa Lusófona Insular 1373 em Bournemouth, Nuno Custódio, ao Cônsul Geral de Portugal em Londres, Luis Leandro da Silva, devido ao número de portugueses e também aos custos para os emigrantes se deslocaram até consulado em Londres.

A cidade de Bournemouth está a cerca de 150 Km do centro de Londres e para fazer este percurso leva cerca de 2h30 minutos e os custos de deslocação e alimentação para uma pessoa para fazer um acto consular no Consulado de Londres Londres pode custar mais de 200 euros por pessoa.

Para colmatar todas essas situações aos emigrantes, realizou-se a presença consular decorreu durante uma semana no restaurante “Madeira Palace” do madeirense natural de Câmara de Lobos, Luis Freitas que cedeu parte do espaço do restaurante para os funcionários do consulado realizarem os actos consulares e que contou com a colaboração voluntária do emigrante Nuno Custódio.

O voluntário Nuno Custódio começou por explicar ao DIÁRIO que era algo que queria muito que acontecesse na comunidade de Bournemouth, a presença consular. “Isto devido à localização geográfica e pela quantidade de portugueses que vivem nesta localidade do sul de Inglaterra. Estima-se que vivem mais de 30 mil portugueses, sendo que 50 por cento são oriundos da ilha da Madeira e 50 por cento do continente,” adiantou.

Esclareceu ainda que esta presença consular começou após o almoço da passada segunda-feira passada até sexta-feira, tendo sido realizados cerca de uma centena de actos consulares. O balanço é extremamente positivo. Houve pessoas que saíram quase com lágrimas nos olhos por estarem a fazer os seus documentos tão perto e também pela celeridade com que o consulado respondeu aos emails para marcar os respectivos actos consulares. Foi um sucesso,” frisou Nuno Custódio.

O emigrante Nuno Custódio explicou que o mais difícil foi arranjar espaço para realizar durante uma semana a presença consular. Relatou que contactou vários espaços, desde um centro comercial da localidade, mas a administração disse que o mínimo de tempo para alugar um espaço era por três meses e ficou logo fora de questão, porque precisava só por uma semana.

Outra solução seria a biblioteca da cidade, mas estava em obras e não sabiam quando ia estar pronta. Depois, outra solução foram as igrejas locais, mas também tinham diversas actividades ao longo da semana e não tinham espaço e horário disponíveis nos horários pretendidos pelo consulado.

Nuno Custódio perante a insistência em arranjar local, falou com responsáveis de três estabelecimentos de portugueses, onde disse que ia acontecer a presença consular mas só falta o espaço. E foi aí, que o dono do restaurante do “Madeira Palace” perguntou o que era necessário e depois cedeu o espaço. No início alguns portugueses não acreditaram na realização da presença consular em Bournemouth e até pensaram que era uma fraude, explicou Nuno Custódio e foi aí que explicou que não era e que ia mesmo acontecer na cidade a presença consular.

O Consulado de Portugal em Londres mandou três funcionários para realizar esta primeira presença consular na cidade de Bournemouth durante uma semana. Esta presença consular contou ainda com a presença do Adido da Segurança Social, Renato Tiago, na passada quinta-feira onde realizou diversos atendimentos a emigrantes portugueses durante todo o dia.

Funcionários do consulado trabalharam para além do horário normal

Os três funcionários do Consulado de Portugal em Londres não tiveram mãos a medir para atender tanta gente que quiseram aproveitar a presença consular em Bournemouth, embora estivesse tudo organizado previamente com as marcações para os dias e respetivas horas.

Em todos os dias em que estiveram na localidade a realizar a presença consular trabalharam para além do horário normal a fim de atender todas as pessoas que desejaram fazer ou a renovação do cartão de cidadão, do passaporte do até mesmo de registo de nacionalidade entre outros serviços.O DIÁRIO esteve presente na passada quinta-feira no local onde decorreu a presença consular e constatou a adesão dos portugueses e acompanhou até ao terminar dos trabalhos que terminou por volta das 18h15.

Família madeirense poupou mais 600 euros

Uma família natural do Curral das Freiras disse ao DIÁRIO que com esta presença consular em Bournemouth poupou cerca de 600 euros se tivesse que se deslocar ao centro de Londres para fazer as renovações dos passaportes e dos cartões de cidadão.A emigrante natural do Curral das Freiras, disse que está há 17 anos no Reino Unido e esta foi a primeira vez que viu esta presença consular na cidade de Bournemouth.

“De manhã os meus três filhos fizeram a renovação dos passaporte e agora tarde fiz eu e o meu marido,” explicou a emigrante madeirense. Adiantou ainda que “se tivéssemos que ir para o Consulado no centro de Londres tínhamos de pagar os bilhetes de comboio e de metro que não são nada baratos e ainda perder um dia de trabalho e gastar dinheiro em comida para nós os cinco, com esta presença consular em Bournemouth poupamos mais de 600 euros.”