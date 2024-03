O presidente do PSD, Luís Montenegro, manifestou-se hoje certo de que vai ser primeiro-ministro e defendeu que quem andou "a atirar pedras" à Aliança Democrática (AD) não conseguiu "apontar o erro" das propostas da coligação.

"Se há assunto que vai resolver-se com o tempo é a minha experiência governativa", afirmou Luís Montenegro, num comício da AD no Porto. "Vitória, vitória", gritaram em seguida os apoiantes que enchiam uma tenda montada na Praça D. João I.

No penúltimo dia de campanha para as legislativas antecipadas de domingo, sem nomear ninguém, o presidente do PSD pediu que "acabem com a tentativa desesperada de desvirtuar este projeto" da AD.

"Respeitem apenas. E digam o que é que está mal. É uma coisa curiosa: todos quantos andaram sucessivamente a atirar pedras a esta candidatura foi basicamente para esconder a incapacidade que têm de apontar o erro das nossas políticas", acrescentou.