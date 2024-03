Taekwondo em bom plano do Campeonato da Região Sul e Ilhas

O Taekwondo madeirense esteve em bom plano em mais uma prova nacional da modalidade que teve lugar no passado sábado no Seixal.

A Associação de Taekwondo da Madeira marcou presença na edição de 2024 do Campeonato de Poomsae da Região Sul e Ilhas com atletas do CD Unidos da Camacha e do CS Marítimo.

Numa competição com cerca de 200 atletas da região sul e da Região Autónoma da Madeira, a Região Autónoma dos Açores não marcou presença, os atletas madeirenses viriam a competiram na prova individual e por 'Trio' (equipas de 3 atletas).

Em 'Trio masculino', os atletas dos Unidos da Camacha: Gustavo Baptista, Lucas Neto e Pedro Neto alcançaram a medalha de ouro, sendo assim campeões da Região Sul e Ilhas.

Já a nível individual a comitiva madeirense acabou por não atingir os lugares do pódio mas viriam a alcançar uma classificação meritória:

Catarina Olim (CS Marítimo) Sub-14 K2 Fem - 5º.lugar

Lucas Neto (CD Unidos da Camacha) Sub14K2 Masc - 7º.lugar

Gustavo Baptista (CD Unidos da Camacha) Sub14K2 Masc - 8º.lugar

Pedro Neto (CD Unidos da Camacha) Sub14K2 Masc - 9º.lugar

Afonso Carvalho (CD Unidos da Camacha) Sub17K2 Masc - 6º.lugar

De referir que a acompanhar os atletas neste campeonato esteve o treinador Mário Rodrigues.