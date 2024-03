Preços das casas na Madeira estabilizam nos 2.910 euros/m2

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira "estabilizou em Fevereiro face ao mês anterior", sendo que de acordo com o índice de preços do idealista, "comprar casa na Madeira tinha um custo de 2.910 euros por metro quadrado (euros/m2)" no final do mês que ainda agora terminou, "tendo em conta o valor mediano", acrescenta, "já em relação à variação trimestral, a subida foi de 2,6% e a anual de 20,9%".

Na análise divulgada hoje, o Idealista salienta que "os preços da região subiram em Santa Cruz (3,2%), Calheta (2,1%) e Câmara de Lobos (1,2%). Já no Funchal, os preços mantiveram-se estáveis (-0,5%). Por outro lado, os preços desceram em Machico (-5,6%)". E acrescenta o top 5 dos mais caros: "O município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.214 euros/m2), seguido por Calheta (3.090 euros/m2), Câmara de Lobos (2.318 euros/m2), Santa Cruz (2.030 euros/m2) e Machico (1.552 euros/m2)."

A excepção, se olharmos do ponto de vista regional, são as casas no Porto Santo que "subiram 1,2% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.313 euros/m2", ou seja figurando em quarto mais alto, quase a par de Câmara de Lobos.

"A nível nacional, o preço da habitação subiu 0,6% em fevereiro, situando-se em 2.596 euros/m2", oq eu também confirma que apenas a capital madeirense e o concelho mais a Oeste da Madeira estão acima da média do país.

Funchal mantém pódio' entre as capitais de distrito

Na análise por capitais de distrito, em Fevereiro os preços subiram em 7, "com Évora (2,3%), Guarda (1,4%) e Coimbra (1,4%) a liderarem a lista. Seguem-se Viseu (1,2%), Braga (1%), Setúbal (0,8%) e Porto (0,6%)", enquanto "em Santarém (0,4%), Lisboa (0,4%), Leiria (0,3%), Castelo Branco (0,2%), Faro (0,1%), Viana do Castelo (-0,3%) e Funchal (-0,5%), os preços mantiveram-se estáveis neste período" e "desceram em Ponta Delgada (-3,1%), Beja (-1,7%), Aveiro (-1,3%) e Bragança (-0,7%)", aponta.

Quanto a preços mais altos e mais modestos, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.538 euros/m2. Porto (3.517 euros/m2) e Funchal (3.214 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", enumera, nu ranking que se mantém estável há muito tempo. "Seguem-se Faro (2.924 euros/m2), Aveiro (2.473 euros/m2), Setúbal (2.286 euros/m2), Évora (2.056 euros/m2), Viana do Castelo (1.877 euros/m2), Coimbra (1.864 euros/m2), Ponta Delgada (1.822 euros/m2), Braga (1.794 euros/m2), Leiria (1.447 euros/m2) e Viseu (1.428 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Guarda (795 euros/m2), Castelo Branco (869 euros/m2), Beja (913 euros/m2), Bragança (917 euros/m2) e Santarém (1.213 euros/m2)", confirma.

De referir que "o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.987 euros/m2), seguido por Faro (3.303 euros/m2), ilha da Madeira (2.920 euros/m2), Porto (2.567 euros/m2), Setúbal (2.469 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.313 euros/m2), Aveiro (1.680 euros/m2), ilha de São Miguel (1.651 euros/m2), Leiria (1.585 euros/m2), Braga (1.526 euros/m2), ilha de São Jorge (1.495 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.457 euros/m2), Viana do Castelo (1.432 euros/m2), ilha do Pico (1.409 euros/m2), Coimbra (1.401 euros/m2), ilha do Faial (1.375 euros/m2), Évora (1.256 euros/m2), ilha Terceira (1.201 euros/m2) e Santarém (1.137 euros/m2)", sendo que "os preços mais económicos encontram-se na Portalegre (708 euros/m2), Guarda (720 euros/m2), Bragança (858 euros/m2), Castelo Branco (900 euros/m2), Vila Real (971 euros/m2), Viseu (1.081 euros/m2) e Beja (1.082 euros/m2)", assinala

Por regiões, "a Área Metropolitana de Lisboa, com 3.617 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.303 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.910 euros/m2) e Norte (2.148 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.419 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.479 euros/m2) e o Alentejo (1.501 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa", conclui.