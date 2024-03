S&P avalia hoje 'rating' de Portugal que pode alcançar nível 'A' em todas as agências

A Standard & Poor's (S&P) avalia hoje a dívida soberana portuguesa, com o país a poder ter, ao fim de 13 anos, todas as agências de 'rating' a classificá-lo entre os níveis 'A' no caso de uma melhoria.

Os analistas consultados pela Lusa acreditam que a agência de notação financeira vai melhorar a notação de Portugal, depois de na última avaliação, em setembro do ano passado, ter mantido o 'rating' do país em 'BBB+', mas melhorado a perspetiva de 'estável' para 'positiva'.

A concretizar-se a melhoria, a S&P alinhará a avaliação com as outras três principais agências internacionais de notação financeira, que no ano passado tiraram o país dos níveis 'B', colocando-o novamente nos níveis 'A' (dentro do nível 'A' as escalas variam entre A-/A/A+ ou A1/A2/A3).

Antes da intervenção da 'troika' em Portugal, em 2011, as quatro agências ainda classificavam a dívida soberana portuguesa nos níveis 'A', cortando drasticamente a avaliação depois do pedido de ajuda financeira.

O país precisou de sete anos para deixar de ter 'ratings' "lixo", e agora, ao fim de 13 anos, a trajetória de redução do endividamento do país é a principal justificação para as agências colocarem o risco do país no patamar dos níveis 'A', permitindo um financiamento com custos mais baixos pela República.

"Portugal tem conseguido reduzir a sua carga de endividamento, ao mesmo tempo em que mantém uma trajetória de crescimento económico, fatores que podem influenciar positivamente uma possível revisão de rating" da S&P, antevê o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva.

Para o presidente da IMF -- Informação de Mercados Financeiros, Filipe Garcia, "a agência deverá salientar a muito boa evolução das contas públicas, com redução significativa do peso da dívida/Produto Interno Bruto (PIB) e a melhor atividade económica face à média da zona euro, conducente a uma melhoria da posição fiscal".

O analista destaca que "além disso, o risco país tem vindo a diminuir de forma consistente", exemplificando que, tendo "como referência o 'spread' face à Alemanha para a maturidade de 10 anos, Portugal "paga" mais 65 pontos base do que a Alemanha, o nível mais baixo em mais de dois anos".

Os analistas descartam ainda qualquer impacto na avaliação da S&P da aproximação das eleições legislativas de 10 de março.

A próxima agência a pronunciar-se sobre Portugal será a Fitch, em 22 de março.

A Fitch avalia atualmente a dívida soberana portuguesa em 'A-', com perspetiva estável, a DBRS em 'A', com perspetiva estável; e a Moody's em 'A3', com perspetiva estável.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de 'rating' são meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.