Eleições europeias serão "alvo" de manipulação estrangeira, disse Stéphane Bouillon

O Secretário-Geral da Defesa e da Segurança Nacional (SGDSN) francês, Stéphane Bouillon, considerou hoje que as eleições europeias do início de junho serão "um desafio e um alvo considerável" para a manipulação estrangeira.

"Além dos Jogos Olímpicos [de Paris, que decorrerão no verão], somos muito sensíveis ao que atualmente se passa na Ucrânia, e as eleições europeias vão ser um desafio e um alvo considerável para alguns dos nossos concorrentes estrangeiros", declarou Bouillon na comissão de Defesa da Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, sem nomear quaisquer países.

O SGDSN, que depende do primeiro-ministro, vai realizar a 29 de março, com todos os partidos políticos franceses candidatos às eleições europeias, uma reunião "de sensibilização para as chamadas ameaças híbridas", para abordar os riscos de "ciberataques, manipulação de informação e ingerência estrangeira".

Quanto aos Jogos Olímpicos de Paris, o responsável explicou que foi levada a cabo uma série de exercícios de simulação de "ciberataques e ataques aos transportes", bem como reuniões sobre as precauções a tomar para a segurança nas telecomunicações.

Nas últimas semanas, Paris denunciou abertamente várias tentativas de destabilização conduzidas por Moscovo com o objetivo de minar o apoio da opinião pública à causa ucraniana.

As ameaças híbridas são "aquelas que não conseguimos atribuir, que não identificamos à primeira vista, quer sejam ataques cibernéticos, desinformação ou ataques à nossa segurança económica", segundo o secretário-geral.

"Essas ameaças estão a aumentar e podem mesmo fazer-nos perder a guerra antes de o nosso adversário ter sequer sacado de uma arma, é o velho princípio de Sun Tzu (autor de "A Arte da Guerra"), mas é muito mais rápido e muito mais eficaz para nos fazer perder uma guerra e soçobrar", concluiu.