Meio milhar de estrangeiros com direito a voto na Madeira

Existem 504 estrangeiros a residir na Madeira, que têm direito de voto nas eleições do próximo domingo para a Assembleia da República. Destes, 283 são da União Europeia e os restantes 221 de outros países. Os números constam do mapa de eleitores, publicado no Diário da República no dia 1 de Março, da responsabilidade da Secretaria-Geral da Administração Interna.

No global, a Madeira conta com 254.029 eleitores, o que seguramente inclui muita gente a residir fora da Região, pois é um número superior ao da população residente (253.259 - DREM, Dezembro de 2022). Essa discrepância far-se-á sentir nos dados sobre a abstenção do próximo domingo.

Apesar de chegar a meio milhar, o número de estrangeiros com direito a voto na Região, não deixa de ser uma minoria das 11.793 pessoas não portuguesas que, no final de 2022, foram contabilizadas como residentes na Região.

O Funchal é, sem surpresa, o concelho com maior número de eleitores portugueses e estrangeiros. São 104.794, sendo destes 127 da União Europeia e 74 de outros países.