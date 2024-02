Ventura diz que Montenegro foi alvo de "acto desprezível e de cobardia"

O presidente do Chega, André Ventura, considerou hoje que o líder do PSD, Luís Montenegro, foi alvo de "um ato desprezível e de cobardia" ao ser atingido com tinta verde à entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa.

"O que aconteceu em Lisboa, em que o candidato da AD foi atacado com tinta, é um ato desprezível e de cobardia", escreveu Ventura na rede social X (antigo Twitter).

O presidente do Chega considerou que este ato "não ajuda causa nenhuma, não representa de todo os jovens portugueses e merece condenação inequívoca".

André Ventura manifestou ainda solidariedade com Luís Montenegro.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, foi hoje atingido com tinta verde por um jovem à entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde se deslocou em campanha eleitoral.

O jovem foi imediatamente afastado por um agente da PSP e Luis Montenegro reagiu com humor, dizendo: "Estou preparado para tudo".

Os ativistas do movimento Fim ao Fóssil reivindicaram entretanto a ação em comunicado, argumentando que "nenhum partido tem um plano adequado à realidade climática".

O movimento estudantil reivindica o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e exige que se pare de usar gás para produzir eletricidade até o próximo ano, utilizando antes 100% eletricidade renovável e gratuita.