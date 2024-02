São Francisco pede desculpas por décadas de políticas racistas contra negros

Os deputados municipais de São Francisco pediram formalmente desculpa aos afro-americanos pelo papel da cidade do estado da Califórnia, no oeste dos EUA, na perpetuação do racismo e discriminação.

A resolução foi apresentada de forma conjunta por todos os 11 membros do Conselho de Supervisores de São Francisco, a assembleia municipal da cidade, e aprovada por unanimidade.

"Esta resolução histórica pede desculpas em nome de São Francisco à comunidade afro-americana e aos seus descendentes por décadas de discriminação sistémica e estrutural, atos de violência seletivos, atrocidades", disse o deputado e antigo presidente do Conselho Shamann Walton.

Walton garantiu que a instituição "se compromete com a retificação e reparação pelas políticas e iniquidades do passado".

São Francisco, com mais de 808 mil habitantes, é a segunda grande cidade dos EUA, a seguir a Boston (nordeste), a pedir desculpa aos afro-americanos. Nove estados já pediram desculpas formalmente pela escravatura, de acordo com a resolução.

"Temos muito mais trabalho a fazer, mas este pedido de desculpas é certamente um passo importante", notou Walton, o único membro negro do Conselho.

Esta foi a primeira das mais de 100 propostas feitas por uma comissão municipal de São Francisco a ser aprovada.

A comissão propôs também que cada adulto negro elegível recebesse um pagamento único em dinheiro de cinco milhões de dólares (4,6 milhões de euros) e um subsídio para garantir um rendimento mínimo anual de 100 mil dólares (92.200 euros) para minimizar a profunda desigualdade racial em São Francisco.

A presidente da Câmara de São Francisco, a afro-americana London Breed, disse acreditar que as compensações devem ser tratadas a nível nacional. A autarquia, que enfrenta uma crise orçamental, cortou este ano as verbas para um gabinete de compensações.