JPP defende que o Estado e a Região devem garantir o acesso gratuito e universal à saúde

Na reta final da campanha, a candidatura do JPP à Assembleia da República esteve esta segunda-feira, 4 de Março, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde garantiu, que em caso de eleição, será uma voz diferente e empenhada em dar voz aos inúmeros madeirenses, porto-santenses e portugueses que não têm obtido resposta satisfatória dos sistemas regional e nacional de Saúde.

O candidato pelo círculo da Madeira do JPP, Filipe Sousa, sublinhou que a saúde é um problema transversal a todo o país, e, neste domínio, o partido defende que devem ser o Estado e a Região, através dos sistemas de saúde regional e nacional, os principais prestadores de saúde, garantindo o acesso gratuito e universal a todos os cidadãos. No entanto, “o que temos vindo a assistir em Portugal, e também na Madeira, é a um constante degradar do Sistema Nacional e Regional de Saúde. Não podemos continuar a ter listas de espera atentatórias da qualidade de vida das pessoas e que põem muitas vezes em causa a própria vida de quem recorre e não obtém resposta do serviço público”, vincou o candidato.

Defendeu que "não podemos continuar a ter urgências a abarrotar e em colapso, nem podemos continuar a ter doentes oncológicos que têm de interromper os seus tratamentos por falta de medicamentos, como foi testemunhado durante a campanha pelo JPP", refere comunicado enviado.

"Não percebo como temos governantes de lá e de cá que conseguem dormir descansados quando os seus cidadãos morrem na porta dos hospitais”, realçou o cabeça de lista do JPP.

Filipe Sousa afirma que estes problemas podem ser resolvidos com duas soluções essenciais: "primeiro uma estratégia global para a saúde, com um forte investimento ao nível dos meios necessários, e, em segundo lugar, uma valorização das carreiras de todos os profissionais de saúde".

O candidato diz que investir nos recursos humanos e no reforço de meios técnicos é sempre a solução acertada, dando como exemplo o investimento feito em Santa Cruz numa área análoga à saúde, a Protecção Civil, e que resultou numa população mais protegida e também no aumento dos níveis de segurança sentidos por essa mesma população.

Filipe Sousa diz que este investimento e esta política pode ser replicada com sucesso na área da saúde, respondendo de forma eficaz ao avolumar dos problemas dos sistemas nacional e regional de saúde. E o que não for possível resolver com investimento público, pode ser feito com recurso ao privado, de forma regulada e regulamentada.

Lembra que o JPP "nunca teve representação na República e que o voto de confiança agora permitiria que o partido fosse a voz de todos os que não têm voz e de todos os que sofrem com o atual caos nas políticas da saúde", conclui a nota enviada.