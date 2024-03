Francisco Neto quer 'devolver' Portugal ao Europeu feminino e à Liga A

O selecionador Francisco Neto assumiu hoje o favoritismo da seleção portuguesa feminina de futebol para vencer o Grupo B3, chegar aos play-offs de acesso ao Campeonato da Europa de 2025 e voltar à primeira divisão europeia.

"Somos uma equipa do Pote 1 nesta Liga e temos de assumir a nossa responsabilidade", frisou o técnico luso, ao Canal 11, depois do sorteio da qualificação, que colocou Portugal junto com Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte e Malta.

Francisco Neto lembrou que "é preciso respeitar todos os adversários", mas deixou claro que, "se estiver ao seu nível, Portugal tem todas as condições para se apurar para os play-offs e garantir a subida à Liga A".

"É onde acho que temos de estar", frisou o técnico da formação das 'quinas', que tombou para a Liga B, ao ficar no quarto e último lugar do Grupo A2 da Liga das Nações 2023/24, superado por França, Áustria e Noruega.

Portugal, atual 21.º do ranking mundial, vai defrontar a 46.ª da hierarquia (Irlanda do Norte), a 64.ª (Bósnia-Herzegovina) e a 86.ª (Malta), mas Francisco Neto rejeita facilidades.

"A Irlanda esteve no último Europeu [três derrotas no Grupo A, com Inglaterra, Áustria e Noruega], é uma equipa competitiva, com algumas jogadoras a alinhar em Inglaterra. O apuramento para o Mundial não foi assim tão bom, mas é uma equipa muito dura, muito física. Com elas, têm sido sempre jogos muito duros", disse.

Em relação à Bósnia, lembrou que "ainda agora lutou pela subida à Liga A, num play-off com a Suécia [duas derrotas por 5-0]", sendo também uma "equipa competitiva, que tem vindo a crescer", e na qual alinha a bracarense Melisa Hasanbegovic.

"Malta está-se a afirmar no panorama da Liga B, com jogadoras a alinhar na Grécia e Itália, num trajeto que as portuguesas fizeram há alguns anos, sendo uma equipa sempre difícil na sua casa, sobretudo se os jogos forem em junho ou julho, devido às temperaturas muito quentes", analisou Francisco Neto.

Independentemente dos problemas que os adversários possam trazer, o selecionador luso reafirmou que "o objetivo é ir ao Campeonato da Europa e subir à Liga A".

"Estivemos nos dois últimos Europeus e no último Mundial, pelo que temos de nos assumir. O Campeonato da Europa é o sítio onde queremos estar", afirmou.

A fase de apuramento vai começar com uma dupla jornada na primeira quinzena de abril e Portugal começou a preparar-se em fevereiro, em dois particulares, com República Checa (3-1) e Coreia do Sul (5-1), ambos realizados no Estoril.

"As sensações foram ótimas, com exibições boas e a equipa a mostrar-se competitiva, o que me agradou muito. Mas, também disse às jogadoras que nada valem esses dois jogos se agora não dermos continuidade", explicou.

Portugal vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte e Malta no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025.

Os encontros do Grupo B3 vão realizar-se em três jornadas duplas, em 03 e 09 de abril, 29 de maio e 04 de junho e 10 e 16 de julho, com a formação das 'quinas' a precisar de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os play-offs.

Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 02 e 27 de julho de 2025, Portugal necessitará de ultrapassar ainda as duas eliminatórias dos play-offs, a primeira em 23 e 29 de outubro e a segunda em 27 de novembro e 03 de dezembro.