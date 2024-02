Calheta reabre marginal após intervenção na escarpa

Estão concluídos os trabalhos na escarpa sobranceira à marginal da Calheta. Assim sendo, veículos e peões já podem circular em toda a Avenida D. Manuel I, e todos os serviços localizados nesta artéria retomam o seu normal funcionamento a partir deste sábado.

Em nota remetida à imprensa, o Município agradece "a compreensão de todos durante este período de intervenção, tanto por parte daqueles que tiveram de suspender os seus serviços, como dos munícipes".

Trabalho foi efectuado pelos rocheiros do Governo Regional.

Um agradecimento especial também à equipa de rocheiros do Governo Regional, bem como ao Serviço Municipal de Proteção Civil e às Forças de Segurança que estiveram durantes estes três dias no terreno. Município da Calheta

Carlos Teles sublinha ainda que estas intervenções passam sempre por "garantir a segurança da população", voltando a reforçar a necessidade de haver uma intervenção profunda para resolver definitivamente a instabilidade desta escarpa. Algo que Miguel Albuquerque, há sensivelmente ano e meio prometeu resolver - isto depois de uma derrocada que fez cancelar as festividades do São João, ponto alto do calendário calhetense.

Governo Regional vai reavaliar antigo projecto de consolidação do talude da Calheta O Governo Regional admite poder intervir na escarpa sobranceira à praia da Calheta a exemplo do que foi feito na escarpa sobranceira ao Porto de recreio.

"É preciso termos a noção que estas intervenções são muito caras (...) se for muito muito premente temos que arranjar dinheiro para fazer essa intervenção", dizia então o presidente do Governo Regional.