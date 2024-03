Noventa empresas portuguesas participam na maior feira de viagens do mundo

Noventa empresas portuguesas e representações de todas as regiões do país vão participar, a partir de terça-feira, na ITB, a maior feira de viagens do mundo que se realiza em Berlim.

A presença nacional, num dos "principais mercados para Portugal", é semelhante ao ano anterior, e pretende reforçar os números positivos do turismo com origem na Alemanha.

"A Alemanha é o segundo mercado emissor do ponto de vista de dormidas, portanto tem uma importância bastante significativa", revelou o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, em declarações à agência Lusa.

"É com muito entusiasmo que vamos iniciar esta participação no dia 04, com um conjunto de reuniões com vários operadores turísticos, e também com reuniões já agendadas pelas empresas que nos acompanham", acrescentou.

O mercado alemão representou, em 2023, mais de seis milhões de dormidas, o que se traduz numa quota de 12% relativamente ao total das dormidas que se registaram no ano passado. Houve um aumento de cerca de 13% em relação a 2022.

Carlos Abade admite que o mercado alemão está em crescimento.

"Todos os dados que temos relativamente àquilo que vai ser o comportamento do mercado alemão para este ano são dados positivos. A própria economia alemã, que no ano passado registou uma pequena redução do PIB [Produto Interno Bruto] de cerca de 0,3%, as perspetivas são que este ano se altere, e que comece a crescer. Em 2025 esse crescimento vai-se acentuar", apontou.

O presidente do Turismo de Portugal realça ainda a "recuperação bastante rápida" do mercado alemão depois da pandemia. A nível global, refere, as receitas do turismo em 2023 cresceram 38% em relação a 2019.

A ITB arranca na terça-feira e termina no dia 07 de março. A feira do setor da indústria de viagens e turismo acontece desde 1966 e, além dos expositores, tem também palestras, 'workshops' e eventos sociais.