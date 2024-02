Sporting vence Benfica e adianta-se na meia-final da Taça de Portugal

O Sporting venceu hoje o Benfica por 2-1, em jogo da primeira das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ficando em vantagem para marcar presença na final do Jamor.

Um golo marcado logo aos nove minutos, por Pedro Gonçalves, e outro no arranque da segunda parte (54), pelo sueco Viktor Gyökeres, conferiram uma vantagem confortável de dois golos aos 'leões', reduzida pelo Benfica aos 68, através do norueguês Aursnes.

As duas equipas voltam a encontrar-se no dia 03 de abril, no Estádio da Luz.