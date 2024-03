Um migrante morre na praia numa semana em que 70 entraram a nado em Ceuta

Um migrante morreu na praia numa semana em que mais de 70 pessoas, a maioria marroquinas, atravessaram a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta e entraram no território espanhol, de acordo com a agência Efe.

Segundo dados fornecidos à Efe por fontes policiais e de saúde, ao longo da última semana houve uma entrada constante de imigrantes pelos quebra-mares fronteiriços a norte de Benzú e a sul de Tarajal, no enclave de Ceuta, situado geograficamente no continente africano.

Os imigrantes têm realizado estas travessias apesar do mau tempo, entendendo que as ondas e as correntes favorecem a sua travessia ilegal enquanto a chuva dificulta o trabalho de controlo das forças de segurança.

As maiores afluências foram registadas em momentos de maior instabilidade meteorológica, como na terça-feira ou nas últimas horas, devido à intensidade da chuva produzida pela tempestade Nelson.

As chuvas complicaram a visibilidade no mar, o que fez com que dezenas de imigrantes optassem por saltar para a água para percorrer a curta distância que separa as duas costas.

Mais de 70 deles alcançaram o seu objetivo, a maioria deles marroquinos, e quase vinte menores.

Tem-se registado também a passagem de imigrantes de diversas proveniências, como sírios, argelinos ou subsaarianos, estes últimos em menor proporção.

Por outro lado, a Guarda Civil espanhola localizou na madrugada de hoje o corpo de um jovem imigrante magrebino cujo corpo foi arrastado pelas correntes até à orla de uma praia da cidade.

Segundo informaram à EFE fontes do instituto armado, a descoberta ocorreu por volta das 12:40 na praia de Ribera, nas águas da baía sul.

O corpo foi encontrado na costa, e o migrante usava roupa de neoprene e nadadeiras, presumindo as autoridades que se afogou quando nadava de Marrocos para a cidade.

As primeiras hipóteses sugerem que poderia estar morto há pelo menos uma semana devido ao seu estado de decomposição, embora seja necessária uma autópsia para determinar os detalhes.