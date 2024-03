Dados de milhões de clientes de operadora de telecomunicações dos EUA publicados na 'dark web'

A operadora de telecomunicações AT&T informou hoje que está a investigar um incidente em que informações pessoais de milhões de clientes, como o endereço e número de segurança social, foram publicadas há duas semanas na 'dark web'.

A operadora norte-americana referiu que, embora tenha avançado com a investigação do incidente, "não se sabe se os dados desses campos provêm da AT&T ou de um dos seus fornecedores", o que inclui dados de antigos clientes, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

A investigação está a ser conduzida por especialistas internos e externos em cibersegurança para determinar como é que os dados de aproximadamente 7,6 milhões de clientes e aproximadamente 65,4 de antigos titulares de contas foram parar à 'dark web', onde conteúdos estão hospedados em 'sites' cujo endereço IP está oculto, mas ao qual qualquer um pode aceder se conhecer o endereço.

No total, o caso envolve dados de 73 milhões de contas que foram parar à parte 'obscura' da Internet, cuja informação data desde 2019 ou até mesmo antes.

"A AT&T não tem evidências de acesso não autorizado aos seus sistemas que tenha resultado em violação dos dados", afirmou a tecnológica.

A empresa está a comunicar com os clientes afetados.

Em fevereiro último, a AT&T pediu desculpas a milhares de utilizadores afetados por uma interrupção no serviço causada por problemas técnicos que afetaram milhares de pessoas em Atlanta, Los Angeles e Nova Iorque, e que ocorreu devido a um problema técnico enquanto a empresa tentava expandir a sua rede.