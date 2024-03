Estação elevatória do Ribeiro Frio melhorou abastecimento a 106 clientes

Rafaela Fernandes visitou, esta quinta-feira, a Estação Elevatória do Ribeiro Frio, que, após um investimento de 600 mil euros, permitiu a melhoria do abastecimento de água potável a 106 clientes dos sítios do Ribeiro Frio e Achada do Cedro Gordo, na freguesia de São Roque do Faial.

A importância desta intervenção, co-financiada em 85% por fundos europeus, foi atestada pelo presidente da Junta, que acompanhou a governante nesta visita. Gonçalo Jardim apontou que "a zona do Ribeiro Frio não tinha muita água potável nas captações e o Governo Regional, através da ARM, fez um trabalho excepcional para aumentar a captação da água e pô-la junto da população. São muitas famílias que beneficiam deste melhoramento".

De caminho referiu que, desde que a ARM assumiu a responsabilidade da distribuição da água em baixa no concelho de Santana, "nunca mais faltou água ou muito esporadicamente isso acontece essencialmente no Verão ou quando havia as festas de Verão. Com a ARM isso agora é raro acontecer”, disse o autarca.

A melhoria da qualidade do serviço foi, igualmente, apontada por José Lourenço, engenheiro da ARM responsável pelo serviço de águas de Santana e Machico, salientando a preocupação em melhorar a qualidade do serviço ao nível de rupturas e redução de perdas.

"O cenário que temos hoje em dia é diferente. A falta de água que existia com alguma frequência nos períodos de maior calor, como o Verão, actualmente já não se verifica. É e raro haver problemas no nosso sistema" disse o responsável. Esta intervenção com algum grau de complexidade, segundo referiu o adjunto de obra Duarte Oliveira, afectou vários recursos num processo que começou em 2018.

A obra hoje visitada integra a empreitada denominada 'Remodelação e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento e de Drenagem da Zona Leste – Fase 1 – Santana', cujo valor de investimento total rondou os 6 milhões de euros.