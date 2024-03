Emitido aviso de sinal 1 para mau tempo na Madeira

Após cancelar o aviso de sinal 6 para mau tempo na Madeira, a Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) o aviso de sinal 1 para mau tempo para o arquipélago na Madeira.

Em nota de imprensa é referido que o vento terá "força 8 (63 a 74 km por hora) ou superior começando no quadrante de NW".

Por isso, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma de garantirem a segurança das mesmas.

A Capitania informa, ainda, sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima até às 18 horas de sábado, 30 de Março.

O vento estará " W/NW muito fresco a forte, por vezes muito forte até ao meio da manhã". A visibilidade estará boa a moderada, mas por vezes fraca.

No que se refere à ondulação, na Costa Norte as ondas estarão de "NW 4 a 6 M"- e na Costa Sul de " W/SW 2 a 3 M, sendo ondas W 3 a 4 M na parte mais W da ilha da Madeira".

A concluir, deixa recomendações a toda a comunidade marítima e à pooulação em geral:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;