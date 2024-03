Surto de conjuntivite em maior hospital do centro de Moçambique preocupa autoridades

O Hospital Central da Beira, em Sofala, registou, na última semana, 400 casos de conjuntivite em funcionários daquela unidade de saúde, numa altura em que um surto da doença preocupa as autoridades no centro de Moçambique, anunciou fonte oficial.

"Só nos últimos sete dias, tivemos um registo de mais 400 profissionais de saúde [que] contraíram a conjuntivite hemorrágica, totalizando 630 desde 28 de fevereiro", de um universo de mais de 3 mil funcionários, declarou à comunicação social Abel Polazi, médico oftalmologista do Hospital Central da Beira (HCB), acrescentando que a maior parte das vítimas são dos setores de atendimento e de oftalmologia.

O Ministério da Saúde indicou recentemente que aumentaram para aproximadamente 17 mil os moçambicanos infetados pelo adenovírus que causa a conjuntivite hemorrágica, particularmente nas províncias de Nampula e de Sofala.

Até 19 de março, no Hospital Central da Beira, a maior unidade de saúde do centro do país, registou-se um acumulado de 2.800 casos de conjuntivite.

Abel Polazi adiantou que, além de profissionais de saúde daquela unidade de saúde, também aumentou o número de pacientes internados devido ao surto.

O número de internados subiu de três para 19 até à última segunda-feira, por complicações diversas, frisou.

Em 11 de março, segundo dados oficiais, pelo menos sete províncias moçambicanas tinham casos de conjuntivite, a maior parte dos quais em Nampula, no norte de Moçambique.