Dezenas de militantes para votar na Sede do PSD/M

Com militantes à porta da sede do PSD/M de antes das 17 horas, meia hora depois, hora de início das eleições para a presidência do Partido na Região eram já algumas dezenas os militantes presentes junto à porta número 66 da Rua dos Netos.

Entre os militantes estava Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil e um dos apoiantes da lista de Miguel Albuquerque. Chegou quase 15 minutos antes da 'abertura das urnas'.