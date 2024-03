Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico ameaçam fazer greve

Um grupo de trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Machico – na sua maioria mulheres – reunidos, esta tarde em plenário, ameaçaram “recorrer a todas as formas de luta, nomeadamente, plenários, concentrações e até o recurso à greve”, caso não lhes sejam pagos no final de Março os retroactivos e diuturnidades (contando o tempo de serviço) prometidos em Fevereiro.

Este plenário de trabalhadores foi convocado no âmbito da Semana da Igualdade, que acontece de 18 a 22 de Março 2024, por todo o país, no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Não obstante, a “jornada de luta” com a administração da Santa da Misericórdia de Machico arrasta-se deste 2023.

As trabalhadoras daquela instituição reclamam “o reconhecimento da aplicação do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) das IPSS negociado com a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a FEPCES – Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio e Serviços" e de um conjunto de reivindicações que apresentaram àquela instituição através de caderno reivindicativo.

Em comunicado remetido às redacções, recordam ainda que o facto de a administração da Santa da Misericórdia de Machico “ter-se comprometido, por escrito, que no salário do mês de Fevereiro/2024, aplicava o estipulado no CCT negociado com a CNIS e a FEPCES e não cumpriu” e dizem “não abdicar das suas justas reivindicações, nem dos retractivos”, que esperam ver regularizados nos salários deste mês.

Em 21 de Dezembro de 2023, os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Machico estiveram em greve, com uma adesão a 100%.

“De relembrar que a Santa Casa da Misericórdia de Machico, na Região Autónoma da Madeira, é uma instituição de enorme relevo no sector social da Região, com cerca de 120 trabalhadores, na sua maioria, mulheres trabalhadoras”, reforça a mesma nota.

Amanhã – o segundo dia desta Semana da Igualdade – decorrerá, uma iniciativa dedicada às Trabalhadoras do Ensino Privado e Particular no Funchal.